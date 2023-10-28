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Палестино-израильский конфликт

Красный Крест потерял связь со всеми работниками и партнерами в Газе

Израиль отключил в анклаве стационарную, сотовую и интернет-связь, что сказалось в том числе на работе скорой медицинской помощи, сообщили в палестинском подразделении МККК

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Палестинское подразделение Международного комитета Красного Креста (МККК) потеряло связь со всеми представителями, партнерами и гуманитарными работниками в секторе Газа.

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"В Газе сложилась тревожная ситуация и мы потеряли всякую связь с нашими командами на местах", - сообщила организация на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Также в палестинском подразделении МККК сообщили, что "израильские власти отключили стационарную, сотовую и интернет-связь, что оказало серьезное влияние на ключевые службы, в том числе на службу скорой медицинской помощи".

Ранее о потере связи со своими сотрудниками в секторе Газа сообщили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения. Обе организации призвали "к немедленной защите всех гражданских лиц" в регионе. 

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