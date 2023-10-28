В полиции Британии винят агентов Ирана в провоцировании беспорядков на акциях за Палестину

По информации газеты The Times, в Скотленд-Ярде сообщают об усилении "враждебной активности" на территории королевства

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона считают, что агенты влияния Ирана пытаются спровоцировать беспорядки на проходящих в Великобритании акциях в поддержку Палестины. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на утверждения, сделанные правоохранителями в частных беседах.

Как отмечается в статье, в Скотленд-Ярде сообщают об усилении "враждебной активности" на территории королевства, за которой якобы стоят иранские власти.

"Нас крайне беспокоит, что враждебные иностранные государства распространяют дезинформацию и пытаются в собственных целях разжечь антиизраильские настроения среди британских мусульман", - заявили изданию в МВД королевства.

По словам источников The Times, речь идет как о распространении разжигающей вражду информации в интернете, так и о физическом присутствии лиц, "связанных с иранским режимом", на уличных акциях против действий Израиля в отношении сектора Газа. При этом собеседники издания утверждают, что основные организаторы массовых акций, проходящих во многих городах Великобритании, не связаны с Ираном.

Очередное уличное шествие в поддержку Палестины должно состояться в Лондоне 28 октября с участием более 100 тыс. человек. Обеспечивать порядок будут свыше 1 тыс. полицейских. Беспокойство властей вызывает то, что демонстрация состоится на следующий день после объявления армии Израиля о расширении сухопутной операции против радикального палестинского движения ХАМАС и значительного усиления обстрелов сектора Газа. Это увеличивает вероятность потенциально опасных провокаций.

Мэр Лондона Садик Хан 27 октября заявил о недопустимости проявлений антисемитизма на пропалестинских акциях и пообещал, что полиция будет задерживать нарушителей закона, призывающих к насилию или выражающих поддержку террористов. В тот же день он выступил с призывом к перемирию между Израилем и ХАМАС, которое позволило бы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Призыв к прекращению огня противоречит не только официальной линии консервативного правительства, но и позиции руководства оппозиционной Лейбористской партии, высокопоставленным членом которой является Хан.