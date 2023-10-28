В Китае заявили, что резолюция Генассамблеи ООН отразила призыв к прекращению огня

Постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь отметил, что в Пекине надеются на полное выполнение положений этого документа

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН отражает решительный призыв международного сообщества к прекращению огня и прекращению войны между Палестиной и Израилем. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, заявил журналистам постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь.

"Китай приветствует принятие резолюции при высоком уровне голосования на Генеральной Ассамблее, что отражает решительный призыв подавляющего большинства государств-членов к прекращению огня и прекращению войны", - сказал китайский постпред. Китай, по его словам, надеется, что эта резолюция будет полностью выполнена.

"Китай высоко ценит и будет продолжать твердо поддерживать арабские и исламские страны в их стремлении играть ведущую роль в палестинском вопросе", - подчеркнул китайский дипломат.

Китай является соавтором этой резолюции и проголосовал "за" при голосовании, напомнил Чжан Цзюнь.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.