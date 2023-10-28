28 октября, 00:09
Палестино-израильский конфликт

В Китае заявили, что резолюция Генассамблеи ООН отразила призыв к прекращению огня

Постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь отметил, что в Пекине надеются на полное выполнение положений этого документа

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН отражает решительный призыв международного сообщества к прекращению огня и прекращению войны между Палестиной и Израилем. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, заявил журналистам постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь.

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"Китай приветствует принятие резолюции при высоком уровне голосования на Генеральной Ассамблее, что отражает решительный призыв подавляющего большинства государств-членов к прекращению огня и прекращению войны", - сказал китайский постпред. Китай, по его словам, надеется, что эта резолюция будет полностью выполнена.

"Китай высоко ценит и будет продолжать твердо поддерживать арабские и исламские страны в их стремлении играть ведущую роль в палестинском вопросе", - подчеркнул китайский дипломат.

Китай является соавтором этой резолюции и проголосовал "за" при голосовании, напомнил Чжан Цзюнь.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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