В Тунисе началась многотысячная акция в поддержку народа Палестины

Активисты потребовали выслать из республики послов стран, поддерживающих Израиль, в том числе США, Франции, Германии

РАБАТ, 28 октября. /ТАСС/. Многотысячная уличная акция в поддержку народа Палестины проходит в ночь на субботу в Тунисе. Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.

Участники митинга, среди которых есть активисты политических партий, представители правозащитных организаций и профсоюзов, решительно осудили агрессивные действия Израиля, который ежедневно обстреливает населенные пункты в палестинском секторе Газа, в результате чего гибнут мирные жители.

Тунисцы, вышедшие на уличную акцию, скандируют лозунги за освобождение "палестинской земли и Иерусалима". Они также потребовали выслать из республики послов стран, поддерживающих Израиль, в том числе США, Франции, Германии.

Ранее президент Туниса Каис Саид выступил за активизацию дипломатических усилий для соблюдения международного гуманитарного права в Палестине.