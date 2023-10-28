28 октября, 00:53
Палестино-израильский конфликт

Бойцы "Хезболлах" сообщили о столкновениях с ВС Израиля

В организации ранее заявляли о проведении операции против израильской армии на границе с Ливаном

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" сообщило об ожесточенных столкновениях между своими бойцами и израильскими военными. Соответствующее заявление опубликовала в Telegram-канале военно-информационная служба движения.

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"На севере оккупированной палестинской территории происходят ожесточенные столкновения между бойцами "Хезболлах" и войсками сионистского режима", - указано в сообщении.

Ранее организация заявляла о проведении операции против израильских войск на границе с Ливаном, в ходе которой были поражены пять военных позиций, нанесен урон командно-наблюдательному пункту в Садехе и армейским казармам в Зераите и Мискаваме. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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