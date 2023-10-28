Бойцы "Хезболлах" сообщили о столкновениях с ВС Израиля

В организации ранее заявляли о проведении операции против израильской армии на границе с Ливаном

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" сообщило об ожесточенных столкновениях между своими бойцами и израильскими военными. Соответствующее заявление опубликовала в Telegram-канале военно-информационная служба движения.

"На севере оккупированной палестинской территории происходят ожесточенные столкновения между бойцами "Хезболлах" и войсками сионистского режима", - указано в сообщении.

Ранее организация заявляла о проведении операции против израильских войск на границе с Ливаном, в ходе которой были поражены пять военных позиций, нанесен урон командно-наблюдательному пункту в Садехе и армейским казармам в Зераите и Мискаваме.