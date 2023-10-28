Эксперт считает, что нормализации отношений Китая и США до былого уровня не произойдет

Профессор Центра американских исследований Фуданьского университета Чжан Цзядун выразил мнение, что Вашингтон рассматривает Пекин в качестве главного стратегического соперника

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Нормализация отношений КНР и Соединенных Штатов до некогда достигнутого уровня пока не представляется возможной из-за позиции Белого дома, проводящего в отношении Китая политику сдерживания. Такую точку зрения высказал профессор Центра американских исследований Фуданьского университета (Шанхай) Чжан Цзядун, комментируя взаимодействие двух стран в свете нынешней поездки министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон.

"Отношения между КНР и Соединенными Штатами не вернутся к тому, что было в прошлом, поскольку политика администрации [американского президента Джо] Байдена в отношении Китая не изменилась", - приводит слова эксперта газета Global Times.

Чжан Цзядун напомнил, что США рассматривают КНР в качестве главного стратегического соперника, а политика американских властей в отношении Китая "по-прежнему сосредоточена на сдерживании и подавлении". По его мнению, ни Пекин, ни Вашингтон "не хотят пойти на уступки в обмен на диалог и сотрудничество".

"Каких-либо значительных изменений в китайско-американских отношениях в обозримом будущем не произойдет, - добавил профессор. - Диалог и обмены будут в целом расширяться. Это хороший сигнал, поскольку отношения [двух стран] стабилизировались после возобновления взаимодействия".

Эксперт считает, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин "с разных сторон". Как полагает Чжан Цзядун, Соединенным Штатам и Китаю "потребуется больше времени на адаптацию, взаимодействие и дискуссии, что даже может сопровождаться конфликтами".