Губернатор подтвердила, что подозреваемый в стрельбе в штате Мэн найден мертвым

Джанет Миллс также сообщила, что президент США Джо Байден уже проинформирован об этом

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор штата Мэн Джанет Миллс подтвердила, что подозреваемый в стрельбе в Льюистоне (штат Мэн) найден мертвым.

"Я стою здесь, чтобы сообщить, что полиция штата обнаружила тело Роберта Карда в [соседнем населенном пункте] Лисбон. Он мертв", - сказала она в пятницу на пресс-конференции, добавив, что больше он не является угрозой. Миллс также сообщила, что президент США Джо Байден уже проинформирован об этом.

В свою очередь глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак подтвердил, что Кард покончил с собой. По информации полиции, тело подозреваемого было обнаружено в 19:45 по местному времени (02:45 мск).

Вечером 25 октября в городе Льюистон с населением порядка 40 тыс. человек произошла стрельба. Нападавший, по информации американских СМИ, вооруженный штурмовой винтовкой с оптическим прицелом, ворвался в ресторан и боулинг-клуб и открыл огонь по посетителям.

Кард проживал в штате Мэн. По информации телекомпании ABC, он был инструктором по обращению с огнестрельным оружием, у него могли быть проблемы с психикой.

По последним данным, жертвами стрельбы стали 18 человек, 13 получили ранения. Как отмечает телеканал NBC News, число погибших примерно равняется среднему количеству убийств в штате Мэн за год.