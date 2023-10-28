Байден подтвердил, что США готовы к "дальнейшим действиям" из-за атак проиранских групп

Американский лидер заявил, что отдал приказ о нанесении ударов "с целью обеспечить защиту и безопасность" военнослужащих

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к "дальнейшим действиям" в связи с угрозой своим ВС со стороны проиранских групп на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении президента США Джо Байдена, направленном лидерам Конгресса в связи с авиаударами ВВС страны в Сирии.

"Соединенные Штаты предприняли эти необходимые и взвешенные действия в соответствии с нормами международного права и в порядке реализации неотъемлемого права США на самооборону, отраженного в статье 51 Устава ООН. Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо и целесообразно, для отражения дальнейших угроз или нападений", - утверждал американский лидер.

"Я отдал приказ о нанесении ударов с целью обеспечить защиту и безопасность наших военнослужащих, сорвать продолжающуюся серию атак против США и наших партнеров, а также удержать Иран и поддерживаемые им военизированные группировки от проведения или поддержки новых атак на американских военнослужащих и объекты", - добавил президент.

В четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство обороны США примет "дальнейшие необходимые меры", если проиранские группы продолжат атаковать американские силы на Ближнем Востоке. 26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как отметили в Минобороны, США не координировали авиаудары с израильскими властями, а американская операция не связана с палестино-израильским конфликтом. США впервые с конца марта нанесли удар по связанным с Ираном объектам в Сирии. По данным Пентагона, с 17 октября против американских войск было совершено проиранскими группировками около 20 нападений с применением беспилотников и ракет.