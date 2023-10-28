Индия в ООН призвала освободить заложников и избегать эскалации насилия на Ближнем Востоке

Республика также осудила атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Индия призывает освободить заложников и урегулировать кризис на Ближнем Востоке путем переговоров, а также осуждает атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Индии при ООН Йоджна Патель в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи всемирной организации по Палестине.

"Индия всегда поддерживала решение израильско-палестинской проблемы путем переговоров, ведущих к созданию суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина, живущего в пределах безопасных и признанных границ бок о бок в мире с Израилем. К этому мы призываем стороны - к деэскалации и прекращению насилия, а также работать над созданием условий для скорейшего возобновления прямых мирных переговоров", - заявила дипломат, выступление которой транслировали индийские телеканалы.

"Мы надеемся, что дискуссии на этой ассамблее пошлют четкий сигнал против террора и насилия и расширят перспективы дипломатии и диалога, одновременно решая гуманитарный кризис, с которым мы столкнулись", - добавила она.

"Террористические атаки на Израиль 7 октября шокировали и заслуживают осуждения. Наши мысли также с теми, кто был взят в заложники. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению. Терроризм - это злокачественная опухоль, не знающая границ, национальности или расы. <…> Давайте оставим в стороне разногласия, объединимся и примем подход абсолютной нетерпимости к терроризму", - отметила Патель.

Во время голосования по проекту резолюции ГА ООН, призывающей к немедленному гуманитарному перемирию в конфликте между Израилем и ХАМАС, Индия воздержалась. Проект, внесенный Иорданией, не включал осуждение атаки ХАМАС.