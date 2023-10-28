Глава МИД КНР указал Байдену на необходимость соблюдения принципа "одного Китая"

Ван И также потребовал от Белого дома соблюдать договоренности, которые были достигнуты в 70-80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип "одного Китая" и договоренности, которые были достигнуты в 70-80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике (совместные заявления от 1972, 1978 и 1982 годов о нормализации контактов, установлении дипотношений, а также о сокращении и прекращении поставок оружия США Тайбэю - прим. ТАСС) - важная политическая основа для отношений КНР и Соединенных Штатов", - подчеркнул китайский дипломат.

По словам Ван И, Пекин настаивает, чтобы Вашингтон придерживался договоренностей. Он отметил, что Китай готов улучшать отношения с США, уточнив, что стабилизация двусторонних связей должна происходить на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды.

"Подлинная стабилизация и улучшение отношений Китая и Соединенных Штатов не только соответствует основополагающим интересам наших стран и их народов, это также отражает заинтересованность международного сообщества", - подчеркнул глава МИД КНР.

Как заявил Ван И, его нынешний визит в США нацелен "на предотвращение дальнейшего ухудшения двусторонних отношений и на начало их стабилизации". Он указал на важность нормализации взаимодействия между двумя странами с учетом консенсуса, который был достигнут между председателем КНР Си Цзиньпином и Байденом в прошлом году на индонезийском острове Бали, а также предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который может состояться в ноябре в Сан-Франциско.