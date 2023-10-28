28 октября, 03:28
Палестино-израильский конфликт

Еврейские федерации Северной Америки собрали $550 млн пожертвований для Израиля

Президент организации Эрик Фингерхат указал, что федерация провела 153 митинга в поддержку еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Еврейские федерации Северной Америки собрали почти $550 млн пожертвований в пользу Израиля. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

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Как сообщил изданию президент организации Эрик Фингерхат, после атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль изначальной целью федерации было собрать $500 млн, однако цифра начала расти очень быстро. По его словам, только за первые выходные она достигла $388 млн. Он также указал, что федерация провела 153 митинга в поддержку Израиля.

Как отмечает газета, к настоящему времени федерация перечислила пострадавшим еврейским общинам в Израиле более $111 млн. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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