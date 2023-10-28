JPost: в Израиле запретили проводить акции протеста у резиденции премьера

Это обусловлено тем, что в военное время в стране не разрешены политические демонстрации, передает газета

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Полиция Израиля заявила, что не допустит проведения запланированных на субботу акций протеста с критикой действий правительства по урегулированию последствий атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"Полиция Израиля заявила, что не допустит запланированных на вечер субботы протестов возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, потому что она не разрешает политические демонстрации в военное время, и предупредила, что полицейские силы будут действовать для разгона любой такой демонстрации", - отмечает издание.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что многие жители Израиля недовольны тем, как правительство Нетаньяху реагирует на последствия атаки боевиков ХАМАС на территорию страны. Результаты опросов показали, что популярность Нетаньяху и его министров "стремительно падает". Это якобы связано с тем, что глава кабмина "в течение долгого времени не брал на себя ответственность" за произошедшее. Недовольство населения подкрепляется и тем, что председатель правительства не совершал публичных визитов в госпитали и не встречался с семьями пострадавших, пишет AP.