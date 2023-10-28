Глава МИД КНР и госсекретарь США обсудили украинский кризис

Ван И и Энтони Блинкен также обменялись мнениями по ядерной проблеме Корейского полуострова

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшейся в четверг в Вашингтоне встрече обсудили украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщил МИД КНР.

"Стороны также обменялись мнениями по украинскому вопросу и ядерной проблеме Корейского полуострова", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Более детальную информацию об обсуждении Украины и корейского вопроса на встрече Ван И и Блинкена МИД КНР не приводит.