28 октября, 03:49
Военная операция на Украине

Глава МИД КНР и госсекретарь США обсудили украинский кризис

Ван И и Энтони Блинкен также обменялись мнениями по ядерной проблеме Корейского полуострова

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшейся в четверг в Вашингтоне встрече обсудили украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщил МИД КНР.

"Стороны также обменялись мнениями по украинскому вопросу и ядерной проблеме Корейского полуострова", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Более детальную информацию об обсуждении Украины и корейского вопроса на встрече Ван И и Блинкена МИД КНР не приводит. 

Теги:
УкраинаСШАКитайВан ИВоенная операция на Украине
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