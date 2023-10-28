Глава МИД КНР указал Блинкену на неотложность гуманитарной проблемы в Палестине

Ван И отметил, что конфликт следует урегулировать в соответствии с планом "Два государства для двух народов"

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Глава МИД КНР Ван И на встречах в четверг и пятницу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне заявил о неотложной необходимости решения гуманитарной проблемы в Палестине. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Сейчас необходимо срочно предотвратить разрастание гуманитарного кризиса [в Палестине]", - приводятся слова Ван И на сайте МИД Китая.

Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что палестино-израильский конфликт следует урегулировать в соответствии с планом "Два государства для двух народов". Он также отметил, что ведущие державы должны "действовать объективно и проявлять сдержанность" при урегулировании данной проблемы, а ООН - "во что бы то ни стало сыграть должную роль".

"Китай готов к взаимодействию со всеми [заинтересованными] сторонами", - добавил он, указав на необходимость активизации усилий для оказания поддержки проведению переговоров о мире.