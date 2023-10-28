Токаев поручил прекратить сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау"

Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", на шахте которой в Караганде погибли 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", - говорится в сообщении.

В свою очередь компания информировала, что число жертв трагедии возросло с 11 до 16. "Информация по ситуации на шахте Костенко на 10:00 (07:00 мск - прим. ТАСС). На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", - рассказали в пресс-службе "Арселормиттал Темиртау".

Для руководства штабом по ликвидации аварии на шахте на место выехал глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов. "Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и восемь единиц техники Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Также на месте задействованы 22 сотрудника подразделений МЧС", - уточнили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Утром 17 августа на шахте "Казахстанская" компании "Арселормиттал Темиртау" в Карагандинской области произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. Тела пяти шахтеров были обнаружены в ходе спасательных работ. В результате происшествия также пострадали 13 человек. Правительственная комиссия установила полную ответственность работодателя за пожар.