Министры обороны США и Израиля обсудили военные операции в секторе Газа

Ллойд Остин указал Йоаву Галанту на то, что необходимо сосредоточить внимание на незамедлительной доставке гуманитарной помощи гражданскому населению в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, в ходе которого они, как сообщил Пентагон, обсуждали военные операции Израиля в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel.

Остин подчеркнул "важность защиты гражданского населения во время операций Армии обороны Израиля и необходимость сосредоточить внимания на незамедлительной доставке гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа". Он "также акцентировал внимание на необходимости освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС", - говорится в сообщении.

За последние дни это уже второй телефонный разговор глав военных ведомств Израиля и США. Остин и Галант 25 октября обсудили доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. "Остин подчеркнул важность роли Израиля в содействии проведению гуманитарных конвоев в Газу 21-22 октября и отметил необходимость защищать мирное население. Министры также обсудили дальнейшее оказание Соединенными Штатами помощи в обеспечении безопасности и рассмотрели действия, предпринимаемые Пентагоном для сдерживания любых государственных или негосударственных субъектов, стремящихся к эскалации войны", - отметил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.