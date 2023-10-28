Глава МИД КНР назвал пять принципов для нормализации отношений с США

Так, Ван И заявил, что нужно соблюдать консенсус на высшем уровне, стремиться к стабильности, сохранять каналы для диалога, сдерживать разногласия и учитывать взаимные интересы

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Китайские власти считают, что для нормализации отношений КНР и Соединенных Штатов необходимо придерживаться пяти принципов - соблюдать консенсус на высшем уровне, стремиться к стабильности, сохранять каналы для диалога, сдерживать разногласия и учитывать взаимные интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Если проанализировать перемены, которые произошли в этом году в отношениях КНР и США, можно подвести итоги и извлечь для себя необходимый урок, - приводит МИД Китая слова Ван И, который 26 и 27 октября провел в Вашингтоне два раунда встреч с госсекретарем США Энтони Блинкеном. - Самое главное, необходимо руководствоваться пятью обязательными принципами: соблюдать консенсус, достигнутый между лидерами двух стран, стабилизировать китайско-американские отношения, поддерживать каналы для продвижения диалога, сдерживать разногласия, противоречия и трения, продвигать взаимовыгодное сотрудничество".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Вашингтон должны "объективно относиться к стратегическим замыслам друг друга". По его словам, нужно "правильно воспринимать фактор конкуренции, который прослеживается в процессе китайско-американского взаимодействия". Ван И также указал на необходимость "уточнить концепцию национальной безопасности" Соединенных Штатов.