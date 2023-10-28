28 октября, 04:57,
обновлено 28 октября, 05:28

Глава МИД КНР назвал сепаратистов на Тайване главным вызовом для отношений с США

По словам Ван И, Пекин и Вашингтон должны "выступить решительно против" сепаратистских настроений на Тайване

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И на состоявшейся в Вашингтоне встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал сепаратистов на острове Тайвань главным вызовом для китайско-американских отношений. Об этом сообщил МИД КНР.

"Самый большой вызов, с которым сталкиваются отношения Китая и Соединенных Штатов, - это опять же сторонники так называемого движения за независимость Тайваня", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Вашингтон должны "выступить решительно против" сепаратистских настроений на Тайване. Глава МИД КНР также указал на необходимость "принятия конкретных стратегических мер и действий" для пресечения попыток обеспечить независимость острова.

Ван И назвал сепаратистов в Тайбэе "главной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе". Он также изложил Салливану принципиальную позицию КНР по вопросам, касающимся споров в Южно-Китайском море.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. 

Теги:
СШАКитайТайваньВан И
© Информационное агентство ТАСС
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