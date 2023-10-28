Лукашенко считает возможным возобновление сотрудничества Минска и Праги

Президент Белоруссии также поздравил народ Чехии с национальным праздником

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Чехии с национальным праздником, отметив возможности возобновления сотрудничества между странами.

"Уверен в наличии сегодня у Минска и Праги возможностей для возобновления конструктивного сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова", - отметил Лукашенко в послании, текст которого приводит его пресс-служба.

По словам белорусского президента, на протяжении долгого времени чехов и белорусов объединяют ценный опыт мирного сосуществования, человеческие, хозяйственные и культурные связи.

Лукашенко пожелал народу Чехии процветания и уверенности в будущем. "Будем рады приветствовать вас в гостеприимной Беларуси", - заявил он.