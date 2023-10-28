Помощь Украине, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Итоги саммита в Брюсселе

27 лидеров Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе, где одной из основных тем была Украина, а на первой сессии по видеосвязи, как обычно, выступал ее президент Владимир Зеленский, "забыли" об украинском наступлении. Впервые с начала этого года тему наступления ни разу не подняли ни в итоговом заявлении саммита, ни в заявлениях лидеров, ни в вопросах журналистов на пресс-конференциях саммита. Тезис о "победе Украины на поле боя" также полностью исчез из местного политического дискурса.

Теперь здесь все внимание сосредоточено на "необходимости сохранения помощи Украине, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке".

Такая тишина едва ли стала случайностью. Двумя неделями раньше эта же ситуация наблюдалась на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Генсек альянса Йенс Столтенберг, который до этого на протяжении почти полугода повторял тезис об украинских войсках, которые "добиваются стабильных успехов в зоне боевых действий", в этот раз пропустил это утверждение во всех своих выступлениях, как и любые другие упоминания о наступлении. Зато предупредил, что Украине нужны новые поставки оружия, особенно средств ПВО, чтобы пережить зиму.

Таким образом, Евросоюз и НАТО без какого-либо публичного подведения итогов сняли тему наступления Киева с повестки, сделав вид, будто его никогда не было.

Оружие будет

Впрочем, это не значит, что Украина списана со счетов или военные поставки Киеву прекратятся. По утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС уже потратил на Украину €83,5 млрд, включая деньги на украинских беженцев в ЕС. США, по официальной информации Белого дома на 26 октября, предоставили $44,5 млрд военной помощи, а по данным Кильского института мировой экономики (Германия) на 21 сентября, суммарно Вашингтон потратил на Украину с начала СВО свыше $75 млрд.

То есть Запад потратил на Украину напрямую свыше $160 млрд, и это не принимая в расчет убытки, понесенные западной экономикой от санкций против России, которые было бы правильнее называть попыткой экономической и финансовой блокады. Сколько-нибудь достойных доверия оценок этого ущерба не существует в принципе, и не только потому, что считать такой ущерб на Западе никому не выгодно, но и потому, что для такого подсчета не существует методики - слишком большое количество факторов нужно учесть. Только проседание экономического роста стран Евросоюза в 2022-2023 годах исчисляется в сотнях миллиардов евро.

Такие потери не могут быть списаны просто из-за провала одной военной кампании.

Тем более что "помощь" Киеву отнюдь не безвозмездна. Большая часть этих денег - кредиты (пусть и под льготный процент), которые предстоит отдавать, причем не только деньгами. Отдавать можно ресурсами, землей, территорией, продажей целых секторов экономики. А еще контрактами на восстановление страны, которые, как рассчитывает Еврокомиссия, будут оплачиваться путем сбора средств на бесчисленных международных конференциях доноров помощи, которые ЕС проводил, например, для Афганистана, Ливии, Сирии.

Одним словом, чтобы все эти планы реализовались, Украина должна сохраниться как ориентированное на Запад государство. А это значит, что боевые действия должны получать постоянную подпитку. Никаких реальных разногласий у лидеров ЕС по этой теме сейчас нет. В этом смысле в Европе единства даже, пожалуй, побольше, чем в США.

Есть проблемы

Евросоюзу и НАТО срочно нужны сразу два плана Б. Во-первых, как по-новому продавать поддержку Украины своим избирателям, если наступление снято с повестки дня? Во-вторых, где изыскать средства на повторное вооружение украинской армии, а также на продление агонии этого режима?

С точки зрения нового позиционирования конфликта на Украине как борьбы за "западные ценности" в медийном пространстве игру Евросоюза очень серьезно подорвал ближневосточный конфликт, ярко высветив двойные стандарты Брюсселя даже для самого неискушенного наблюдателя. На завершившемся саммите лидеры ЕС не смогли договориться даже о формальном призыве к прекращению огня. Вместо этого в итоговом заявлении, содержится формулировка о необходимости "гуманитарных пауз (без уточнения, что имеются в виду паузы в боевых действиях) и обеспечения гуманитарных нужд гражданских лиц". Предвзятость Брюсселя и его склонность поддерживать именно израильскую сторону лишь получила новое подтверждение.

Как в этих условиях Брюссель будет продолжать "продавать" своей аудитории украинский конфликт, не ясно в том числе самим европейским лидерам, которые по итогам саммита смогли лишь повторить старый тезис о том, что "Россия не должна победить".

Что касается финансовой стороны вопроса, то сейчас только для поддержания Украины на плаву Евросоюз ежемесячно передает в госбюджет этой страны по €1,5 млрд в виде льготных кредитов, и эти деньги расходятся на текущие платежи, включая зарплаты и выплаты за убитых и раненых военных ВСУ. Однако программа бюджетной помощи ЕС Киеву утверждена лишь до конца года. В Брюсселе летом поняли, что перспектив завершения конфликта в этом году нет, и потому Еврокомиссия 20 июня предложила странам ЕС принять программу бюджетной помощи Киеву на €50 млрд сразу на четыре года - по конец 2027 года. В пересчете на месяц выходит €1,02 млрд, что в полтора раза меньше, чем Киев получает сейчас.

Но и таких свободных денег у Брюсселя нет. Еврокомиссия смогла изыскать в бюджете Евросоюза €16 млрд, а остальные €34 млрд она запросила у стран-членов. Проблемы начались немедленно - ни одна из стран ЕС не выразила оптимизма в связи с таким предложением. Еврокомиссия откладывала серьезную дискуссию по этому вопросу сколько могла, видимо рассчитывая на позитивную для Киева динамику в украинском конфликте, что могло бы повлиять на настроения в европейских столицах. Но чуда не случилось, и вопрос о "доработке бюджета" был внесен в повестку саммита ЕС 26-27 октября. Дискуссия оказалась неожиданно короткой и вполне ожидаемо безрезультатной.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита рекомендовал Еврокомиссии не просить новых взносов, а перераспределить имеющиеся в бюджете деньги, что заставит ЕС отказываться от части уже принятых программ. Аналогичную позицию выразил и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Премьер Ирландии Лео Варадкар отметил, что у членов сообщества "есть сильное, почти полное согласие, что нужно больше денег на Украину, нужны средства на контроль миграции, но меньше взаимопонимания по остальным вопросам и очень мало взаимопонимания по источникам средств". Впрочем, он обещал, что "Ирландия будет продолжать поддержку Украины до победы", но не уточнил, готов ли Дублин внести для этого новый взнос в бюджет Евросоюза.

Российские деньги

При этом дилемма с €50 млрд - это не единственная проблемы финансирования Украины. Саммит ЕС также не смог изыскать средств на программу поставок оружия Киеву через Европейский фонд мира, которая по предложению главы дипломатии ЕС должна составлять €20 млрд. Более того, даже плановый транш на оружие в €500 млн, который ЕС пытается согласовать с мая, утвердить не удалось. Впрочем, это проблема не отсутствия средств, а блокировки со стороны Венгрии, которая требует от Киева отмены санкций против нескольких своих компаний и банков.

И все же один значительный, хотя и очень проблемный финансовый резерв у Евросоюза для Украины есть. Это €211 млрд (по обновленным данным Еврокомиссии), замороженных в странах и юрисдикциях ЕС суверенных активов России. ЕС пока боится пытаться изъять эту сумму, поскольку это станет для остального мира очень опасным прецедентом, который нанесет новый удар по доверию к мировой финансовой системе, а также по роли доллара и евро как мировых резервных валют.

Поэтому участники саммита поручили Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС подготовить механизм использования пока только доходов от реинвестирования российских средств на нужды Украины. Фон дер Ляйен сообщила, что эти доходы должны быть изъяты у финансовых структур, которые их получают, и переданы Еврокомиссии, которая будет по своему разумению использовать их для финансирования Украины. Юридические предложения об этом, которые должны соответствовать букве европейского законодательства, предполагается утвердить на саммите ЕС в декабре.

26 октября международный депозитарий Euroclear, на балансе которого находится основная часть заблокированных в ЕС российских активов, сообщил, что за первые девять месяцев 2023 года получил от замороженных российских активов доходы на сумму в размере около €3 млрд. Тогда как Еврокомиссии только на бюджетное финансирование Украины нужно найти €34 млрд. Еще €20 млрд нужно на военную помощь, и это не считая того, что цены на военную продукцию, особенно снаряды и ракеты, растут на европейском рынке темпами, в разы опережающими инфляцию. Поэтому у Брюсселя может просто не оказаться других вариантов, кроме начала прямого изъятия замороженных российских активов.

Как это ни парадоксально, но это станет проблемой не столько для России, сколько для Запада. В обозримой перспективе никакой реальной возможности разблокирования этих средств не просматривается, то есть для Москвы они все равно будут недоступны. А ЕС и США, получив ограниченные средства на нужды Киева сегодня, одновременно нанесут удар беспрецедентной силы по собственному будущему, подорвав подконтрольную им финансовую систему.

Денис Дубровин