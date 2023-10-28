28 октября, 06:49
Военная операция на Украине

Министр обороны Украины рассказал главе Пентагона о ходе боевых действий

Рустем Умеров также поблагодарил Ллойда Остина за "продолжение эффективного сотрудничества"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином ход боевых действий, в частности, ситуацию в Авдеевке. Об этом сообщается на странице военного ведомства Украины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)

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"Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр Умеров поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя", - говорится в сообщении.

Умеров также поблагодарил Остина за "продолжение эффективного сотрудничества", поставку Украине артиллерийских боеприпасов и тактических ракет ATACMS.

26 октября в Пентагоне заявили, что новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin, другие вооружения. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на УкраинеУмеров, Рустем Энверович
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