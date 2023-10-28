СМИ: Турция на встрече на Мальте предложит посредничество в урегулировании на Украине

Как отметила газета Yeni Şafak, республика предложит создать "стол мира" в Стамбуле

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Турция на встрече по Украине на Мальте 28-29 октября вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского конфликта, предложив создать "стол мира" в Стамбуле. Об этом пишет газета Yeni Şafak, отмечая, что турецкая сторона также заявит о несостоятельности усилий по урегулированию на Украине без участия во встречах, подобных мальтийской, России.

"Турция подчеркнет, что Россия также должна быть приглашена на такие встречи. Мир может быть обеспечен только в том случае, если за столом переговоров будет Россия", - пишет автор статьи Нур Бану Арас. В материале отмечается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган "на каждой платформе заявляет о готовности Турции выступить посредником [в урегулировании конфликта] между двумя странами".

По данным Yeni Şafak во встрече на Мальте примут участие представители порядка 50 стран на уровне советников по нацбезопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Киев активно пытается продвигать этот план. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящее мероприятие контрпродуктивно и не имеет перспектив. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.