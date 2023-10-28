ХАМАС считает, что движению удалось сорвать наземную операцию Израиля в Газе

По утверждению ХАМАС, "противник понес большие потери в живой силе и технике"

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС утверждает, что его сторонникам удалось сорвать наземную операцию, которую израильские силы намеревались провести минувшей ночью. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Попытка наземной атаки [израильских] оккупационных сил на сектор Газа по трем направлениям провалилась", - отмечается в заявлении. По утверждению ХАМАС, "противник понес большие потери в живой силе и технике". Также в движении сообщили, что якобы израильские силы "на нескольких участках попали в засады, подготовленные палестинским сопротивлением по общему оборонительному плану".

Как указывается в заявлении, отряды радикалов применяли для отражения атак ракеты, а израильские силы использовали вертолеты "при эвакуации раненых и тел погибших с поля боя".

ХАМАС, говорится в заявлении, ожидает, что противник "попытается повторить [наземную] операцию" в секторе Газа.

Как ранее объявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. Причем, как пояснили в командовании израильской армии, это не является началом наземной операции.