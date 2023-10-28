Япония и ЕС условились стремиться к договоренности о свободной циркуляции данных

Также стороны условились создать "рабочую группу по международному сотрудничеству в области политики построения прозрачных, устойчивых и стабильных цепочек поставок на административном уровне"

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Представители правительства Японии и руководства ЕС в ходе состоявшихся переговоров на полях встречи министров торговли стран Группы семи (G7) условились стремиться к заключению договоренности о взаимной свободной циркуляции данных. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.

"Эта договоренность поспособствует циркуляции данных между Японией и ЕС, посодействует укреплению экономических отношений и станет краеугольным камнем для упрощения ведения бизнеса на огромном цифровом рынке с совокупным населением около 600 млн человек", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, стороны условились создать "рабочую группу по международному сотрудничеству в области политики построения прозрачных, устойчивых и стабильных цепочек поставок на административном уровне между Японией и ЕС".

Встреча министров торговли стран G7 проходит с 28 по 29 октября в городах Осака и Сакаи на западе Японии.