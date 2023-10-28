Глава ВОЗ призвал немедленно добиваться прекращения огня на Ближнем Востоке

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, в таких обстоятельствах невозможна ни эвакуация больных, ни поиск безопасного убежища

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает всех, кто обладает властью, добиваться немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке. Это написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сообщения об интенсивных бомбардировках сектора Газа крайне тревожны. В таких обстоятельствах невозможна ни эвакуация больных, ни поиск безопасного убежища. Из-за отключения электроэнергии машины скорой помощи также не могут добраться до раненых. Мы по-прежнему не поддерживаем связь с нашим персоналом и медицинскими учреждениями. Я беспокоюсь об их безопасности. ВОЗ призывает всех, кто обладает властью добиваться прекращения огня, действовать прямо сейчас", - заявил глава ВОЗ.