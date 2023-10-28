Полиция Израиля сняла запрет на проведение акций протеста у резиденции премьера

Агентство Associated Press ранее сообщало, что многие жители Израиля недовольны тем, как правительство Биньямина Нетаньяху реагирует на последствия атаки боевиков ХАМАС на территорию страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Полиция Израиля сняла запрет на проведение запланированной на субботу акции протеста возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. Об этом сообщает радио Kan.

В ночь на субботу полиция опубликовала заявление, в котором указала, что не допустит запланированных на вечер того же дня протестов возле резиденции премьера, так как политические демонстрации в военное время запрещены. Полицейские силы "будут действовать соответствующим образом, чтобы разогнать любой такой протест или демонстрацию, в том числе в Кесарии", цитирует радиостанция указание полиции, которое было изменено в субботу утром.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что многие жители Израиля недовольны тем, как правительство Нетаньяху реагирует на последствия атаки боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию страны. Это якобы связано с тем, что глава кабмина "в течение долгого времени не брал на себя ответственность" за произошедшее, пишет AP.