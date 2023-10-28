Военные Израиля зашли и расширили зону наземной деятельности на севере сектора Газа

В ней участвовали пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем, сообщил официальный представитель Армии обороны еврейского государства Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону наземной деятельности. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Вечером силы ЦАХАЛа вошли в северную часть территории сектора Газа и расширили наземную деятельность. В этой деятельности участвовали пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем. О потерях сообщений нет", - сказал он. Хагари отметил, что "войска все еще находятся в поле и продолжают военные действия", не уточнив других деталей.

По словам представителя ЦАХАЛа, "расширение операции [в секторе Газа] соответствует целям военных действий". "ЦАХАЛ осуществляет непрерывную и прогрессивную оценку ситуации в зависимости от этапов", - добавил он.

Хагари добавил, что "ЦАХАЛ продолжает массированные и весьма значительные атаки с воздуха и моря и уничтожение террористов". Ночью ЦАХАЛ и ШАБАК устранили нескольких командиров ХАМАС, которые являются "высокопоставленными террористами из тактического эшелона ХАМАС", чем объясняется, по его словам, "большое значение их устранения для боевых действий".