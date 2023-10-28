28 октября, 08:01,
обновлено 28 октября, 08:46
Палестино-израильский конфликт

Израиль допустит в Газу грузовики с гумпомощью

AP Photo/ Fatima Shbair
© AP Photo/ Fatima Shbair

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари добавил, что 28 октября доставят провиант, воду и медикаменты

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израиль 28 октября допустит на юг сектора Газа грузовики с медикаментами, провиантом и питьевой водой. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Израиль разрешит грузовикам с едой, водой и лекарствами прибыть в сектор Газа в субботу", - сказал он.

"Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданскому населению Газы, переместившемуся на юг сектора. Мы допустим 10 грузовиков с водой, топливом и продуктами, которые сейчас мы проверяем", - пояснил армейский представитель.

Хагари вновь повторил призыв израильских военных к жителям северной части сектора Газа переместиться в южную часть анклава, где есть доступ к гуманитарной помощи. "Те, кто окажется в этом пространстве [на юге сектора Газа], получат еду, воду и лекарства", - добавил он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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