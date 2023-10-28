28 октября, 08:22
Палестино-израильский конфликт

ВПП ООН не может связаться со своими сотрудниками в Газе

Исполнительный директор организации Синди Маккейн выразила обеспокоенность из-за безопасности всех гуманитарных работников и гражданского населения

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа ООН не может связаться со своими сотрудниками в секторе Газа. Об этом сообщила исполнительный директор организации Синди Маккейн.

"Мы потеряли связь с нашими командами в Газе. Оглушительная тишина. Пока конфликт продолжается, я очень переживаю из-за безопасности всех гуманитарных работников и гражданского населения", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону наземной деятельности. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация