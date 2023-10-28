СМИ: дата голосования в парламенте Турции по заявке Швеции в НАТО пока неизвестна

Ратификационный протокол направлен в комиссию по иностранным делам, который рассмотрит его, исходя из своей повестки и очередности, сообщил спикер парламента Нуман Куртулмуш в эфире телеканала CNN turk

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Дата голосования в турецком парламенте по протоколу о вступлении Швеции в НАТО пока неизвестна. Ратификационный протокол направлен в комиссию по иностранным делам, который рассмотрит его, исходя из своей повестки и очередности, сообщил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в эфире телеканала CNN turk.

"Протокол, подписанный президентом, был направлен в комиссию. У нее есть своя повестка. В какой очередности будет рассмотрен документ, пока неизвестно", - сказал он. Спикер турецкого парламента добавил, что в случае одобрения протокола в профильной комиссии он будет вынесен на голосование парламента в целом.

23 октября источник в политических кругах Турции сообщил ТАСС о возможности рассмотрения парламентом страны заявки Швеции в приоритетном порядке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября. Турецкие власти ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки Швеции в октябре, с началом осенней сессии парламента.

Протокол о приеме Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с ЕС.