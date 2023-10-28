28 октября, 08:54
Военная операция на Украине

ВСУ потеряли до 50 военных в результате ударов группировки "Юг" на донецком направлении

© Минобороны России

Артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов противника в районе Белогоровки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российская группировка войск "Юг" при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила скопления живой силы и два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, в результате противник потерял до 50 военнослужащих.

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"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы и военной техники противника, уничтожены два взводных опорных пункта 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска. Противник потерял до 50 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, артиллерийское орудие Д-30 в районах населенных пунктов Спорное, Артемовск, Клещеевка и Победа", - сообщил он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, отметил Астафьев, артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов противника в районе Белогоровки. Также из стрелкового оружия уничтожен беспилотник ВСУ в районе Берестового. 

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