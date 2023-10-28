Times: наследный принц Саудовской Аравии может до конца года посетить Великобританию

По сведениям газеты, что это будет первый визит Мухаммеда бин Салмана в Лондон после резкого охлаждения отношений между Саудовской Аравией и западными странами

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман может до конца года совершить первый за без малого шесть лет визит в Великобританию. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам собеседника издания, принц может посетить Великобританию уже в декабре и встретиться с королем Карлом III, однако не исключено, что это произойдет только в следующем году. The Times отмечает, что это будет первый визит Мухаммеда бин Салмана в Лондон после резкого охлаждения отношений между Саудовской Аравией и западными странами, спровоцированного убийством Джамаля Хашкаджи в октябре 2018 года. В последний раз Мухаммед бин Салман посещал Соединенное Королевство за полгода до этого - в марте 2018 года - и провел встречи с королевой Елизаветой II и Терезой Мэй, которая тогда возглавляла британский кабмин.

Резкое обострение обстановки в Израиле вынуждает Лондон, который пытается не допустить расширения конфликта, вновь сближаться с Эр-Риядом. На прошлой неделе премьер-министр Риши Сунак встречался с саудовским принцем в ходе своего ближневосточного турне. The Times добавляет, что в сложившейся ситуации растет значение роли посредника, которую королевство играет в отношениях между Саудовской Аравией и США.

В статье также отмечается, что в британском правительстве стремятся к укреплению экономических отношений между двумя странами, так как Саудовская Аравия намерена в ближайшие годы осуществить инвестиции на 1 трлн долларов с целью диверсификации своей экономики, в значительной мере зависящей от торговли нефтью. Еще одна цель Лондона - заключение соглашения о свободной торговле с странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), одним из ключевых членов которого является Саудовская Аравия.

Убийство Хашкаджи

Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой "Вашингтон пост". Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.

В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Администрация США объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. В Эр-Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.