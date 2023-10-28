Представитель ЦАХАЛ назвал возвращение заложников задачей первостепенной важности

Армия обладает проверенной информацией о 229 похищенных, удерживаемых радикалами в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Возвращение удерживаемых в секторе Газа заложников является задачей первостепенной важности, на которой сконцентрирована оперативная деятельность израильских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Возвращение удерживаемых в секторе Газа заложников домой является задачей первостепенной важности, и вся наша (армии - прим. ТАСС) деятельность, как оперативная, так и разведывательная, обусловлена стремлением к реализации этой цели", - сказал Хагари. Он добавил, что на данный момент армия обладает проверенной информацией о 229 похищенных, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

"ЦАХАЛ работает вместе с представителями семей пропавших без вести и похищенных. Таким образом, мы предоставляем проверенную информацию", - продолжил Хагари. "Что касается сообщений о похищенных со стороны источников с разными интересами, включая ХАМАС, они сознательно стремятся распространять ложную информацию с целью манипуляции", - отметил он.

Ранее в субботу газета Haaretz сообщила, что семьи удерживаемых в заложниках в секторе Газа израильтян потребовали немедленной встречи с руководством страны на фоне расширения наземных операций израильских военных в палестинском приморском анклаве. "Семьи обеспокоены судьбой своих близких и ждут объяснений. Каждая проходящая минута кажется вечностью. Мы требуем от министра обороны Йоава Галанта и членов военного кабинета встретиться с нами сегодня утром", - цитирует издание заявление организации "Форум семей похищенных и пропавших без вести".