Израиль отвечает ударами по месту запуска ракеты "земля - воздух" по БПЛА из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные наносят удары по месту запуска в Ливане ракеты класса "земля - воздух" по израильскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА). Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что атака по беспилотнику была отражена.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ отразил [атаку] ракетой класса "земля - воздух", которая была выпущена из Ливана по армейскому БПЛА. В ответ ЦАХАЛ наносит удары по месту происхождения ракетного огня", - говорится в заявлении военных.