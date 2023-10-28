28 октября, 09:08
Палестино-израильский конфликт

Израиль отвечает ударами по месту запуска ракеты "земля - воздух" по БПЛА из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные наносят удары по месту запуска в Ливане ракеты класса "земля - воздух" по израильскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА). Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что атака по беспилотнику была отражена.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ отразил [атаку] ракетой класса "земля - воздух", которая была выпущена из Ливана по армейскому БПЛА. В ответ ЦАХАЛ наносит удары по месту происхождения ракетного огня", - говорится в заявлении военных. 

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