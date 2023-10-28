28 октября, 09:24
Палестино-израильский конфликт

CNN: ночной обстрел со стороны армии Израиля привел к многочисленным жертвам в Газе

В больницу в Дейр-эль-Балахе за ночь поступили тела 22 погибших, а также сотни раненых

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Обстрел израильскими силами сектора Газа в ночь на субботу привел к многочисленным жертвам. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По его информации, утром жители сектора Газа собрались в больнице в Дейр-эль-Балахе, чтобы оплакать близких, погибших в ночь интенсивных израильских обстрелов. Телеканал сообщает о множестве тел, в том числе детей, лежащих во дворе больницы. CNN со ссылкой на доктора больницы утверждает, что конкретно в это учреждение за ночь поступили тела 22 погибших, а также сотни раненых. Врач подчеркнул, что связь между больницами в секторе Газа прервалась. "Люди отчаянно пытаются найти какие-то новости о своих близких и своих семьях", - приводит телеканал слова врача. 

Теги:
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