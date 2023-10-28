Лидер партии назвал позорным решение Греции воздержаться при голосовании по резолюции ООН

Стефанос Касселакис отметил, что "этой ночью в Газе мирные жители снова пережили этот ужас, а мы "умыли руки"

АФИНЫ, 28 октября. /ТАСС/. Лидер главной греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс Стефанос Касселакис назвал позорным решение правительства Греции воздержаться при голосовании по резолюции ГА ООН, в которой международное сообщество призвало к прекращению войны между Палестиной и Израилем.

"Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за объявление гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. 120 стран, таких как Франция, Испания и Португалия, выступили за мир. Но только не Греция [премьер-министра Кириакоса] Мицотакиса. Мы воздержались. Этой ночью в Газе мирные жители снова пережили этот ужас, а мы "умыли руки". День позора для греческой дипломатии, греческого народа и его истории", - написал Касселакис в соцсети X (ранее Twitter).

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.