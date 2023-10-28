СМИ: территорию вокруг Колизея перекрывали из-за подозрительного предмета

На место выезжала полиция, а также саперы, сообщила газета La Repubblica

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление с территории вокруг Колизея в Риме, рядом с которым ранее был обнаружен подозрительный рюкзак. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Ранее сообщалось, что неизвестный, предположительно, оставил рюкзак и сразу после этого ушел. На место прибыла полиция, а также саперы. После проверок было установлено, что в рюкзаке находились только бутылки с водой.

В новость внесены изменения (13:28 мск) - добавляется информация об итогах проверки