28 октября, 09:29,
обновлено 28 октября, 10:28

СМИ: территорию вокруг Колизея перекрывали из-за подозрительного предмета

На место выезжала полиция, а также саперы, сообщила газета La Repubblica

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление с территории вокруг Колизея в Риме, рядом с которым ранее был обнаружен подозрительный рюкзак. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Ранее сообщалось, что неизвестный, предположительно, оставил рюкзак и сразу после этого ушел. На место прибыла полиция, а также саперы. После проверок было установлено, что в рюкзаке находились только бутылки с водой.

В новость внесены изменения (13:28 мск) - добавляется информация об итогах проверки 

Теги:
Италия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация