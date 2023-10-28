Глава МИД Великобритании считает, что призывы к перемирию не улучшат ситуацию в Газе

Джеймс Клеверли подчеркнул, что Лондон предпринимает все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Призывы к прекращению огня в секторе Газа, не содержащие конкретики, не будут способствовать улучшению гуманитарной ситуации. Об этом заявил телеканалу Sky News глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Абстрактные призывы к прекращению огня не помогут улучшить ситуацию. Мы последовательно пытаемся добиться осуществления [гуманитарных] пауз, чтобы создать возможности для доставки гуманитарной помощи, которую мы выделили, для освобождения заложников и для эвакуации находящихся в Газе британских граждан", - сказал Клеверли. "Конечно же мы хотим, чтобы этот конфликт разрешился, и чтобы в Израиле было безопасно, однако пока я не слышал со стороны ХАМАС ничего, что давало бы хоть какую-то уверенность в том, что они хотят перемирия или будут его соблюдать", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что Лондон предпринимает все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.

В пятницу глава Национального бюро палестинского движения ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака в интервью газете Financial Times заявил о готовности ХАМАС освободить взятых в заложники иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня со стороны Израиля. При этом для освобождения заложников, имеющих только израильское гражданство, ХАМАС потребует выполнить дополнительные условия.