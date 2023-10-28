28 октября, 10:01
ЧП на шахте в Казахстане

Алиев выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей при аварии на шахте

Президент Азербайджана пожелал выздоровления раненым

БАКУ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей при аварии на шахте в Карагандинской области. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

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"Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара, произошедшего на шахте в Карагандинской области Казахстана", - говорится в телеграмме.

Алиев выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, пожелал выздоровления раненым.

На момент аварии в шахте имени Костенко находились 252 человека. На поверхность вывели 208 человек, 18 из них обратились за медицинской помощью. Согласно последней информации МЧС Казахстана, в настоящее время обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются. 

Теги:
АзербайджанКазахстанАлиев, Ильхам Гейдар оглыТокаев, Касым-Жомарт КемелулыЧП на шахте в Казахстане
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