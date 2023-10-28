NYT: запасов ХАМАС хватит на три-четыре месяца боевых действий

У движения есть сотни тысяч галлонов топлива, тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами для их производства, а также запасы продовольствия, воды и медикаментов, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС обладает запасами, которых хватит на три-четыре месяца боевых действий. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на арабских и западных официальных лиц.

По ее информации, заявления Израиля о том, что ХАМАС накопил запасы, включая крайне необходимые продукты питания и топливо, имеют под собой основания. По словам официальных лиц, движение потратило годы на строительство десятков километров туннелей в секторе Газа, где оно накопило запасы практически всего необходимого для затяжной борьбы. И израильские войска столкнутся с этим в случае полноценной наземной операции, отмечает газета. У ХАМАС есть сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет, тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами для их производства, а также запасы продовольствия, воды и медикаментов. Как заявил высокопоставленный ливанский чиновник, у ХАМАС их достаточно, чтобы продолжать боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения запасов, сообщает газета.