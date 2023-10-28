Каир планирует объявить итоги переговоров о заложниках в Газе, когда будут результаты

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что "мы прилагаем усилия, но не обо всем публично говорим сейчас"

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Египетские власти публично объявят об итогах своих усилий по освобождению заключенных и заложников, удерживаемых радикальными палестинскими группировками в секторе Газа, когда будут конкретные результаты. С таким заявлением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Египет играет позитивную роль в снижении уровня напряженности конфликта в палестинском секторе Газа посредством стремления Каира к освобождению заключенных и заложников", - отметил ас-Сиси, слова которого привел новостной портал Ad-Dostor. "Мы прилагаем усилия, но не обо всем публично говорим сейчас", - добавил он. "Когда мы завершим [этот процесс], тогда будут и обнародованы его результаты", - пояснил египетский президент.

Ас-Сиси заметил, что "нужно с признательностью отнестись к решению, принятому Генеральной Ассамблеей ООН по вопросу о конфликте в Газе, в которой указывается на необходимость прекращения огня и установления перемирия между израильской и палестинской сторонами".

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что на данный момент армия обладает проверенной информацией о 229 похищенных, удерживаемых радикалами в секторе Газа.