И.о. премьера Испании поддержал инициативу по амнистии каталонских сепаратистов

По словам Педро Санчеса, Каталония готова к полному воссоединению

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьера Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес заявил о поддержке инициативы по амнистии сторонников независимости Каталонии.

"Каталония готова к полному воссоединению, - написал и.о. главы кабмина в социальной сети X (ранее Twitter). - Во имя Испании, в интересах Испании, в защиту сосуществования испанцев сегодня я защищаю амнистию в Каталонии".

Ранее в Испании прошли многотысячные акции протеста против возможной амнистии сепаратистов.

24 октября было объявлено о соглашении между ИСРП и левым движением "Сумар" по формированию коалиционного правительства страны. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов в Испании соцпартия получила 121 кресло в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). "Сумар" достался 31 мандат. Двум политическим силам в сумме не хватает голосов, чтобы беспрепятственно одобрить кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина. В этой связи для ИСРП важно получить поддержку других прошедших в парламент партий, в том числе каталонских политических сил, поддерживающих независимость региона.