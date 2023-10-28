Армия Израиля задержала с 7 октября на Западном берегу Иордана более 700 сторонников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября, когда началось нападение боевиков из Газы на Израиль, задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан более 700 активистов правящего в секторе радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На данный момент с начала военных действий более 1 020 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС), из них более 700 являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.