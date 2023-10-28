28 октября, 11:23
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

© Минобороны России/ ТАСС

Украинские войска лишились танка и до 100 военнослужащих

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Украинские войска в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 100 военнослужащих и танк. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Там отметили, что подразделения группировки войск "Центр" ударами армейской авиации и огнем артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и Григоровки в Донецкой Народной Республике.

"Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля", - добавили в военном ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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