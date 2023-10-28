Посол Израиля в РФ подтвердил операцию в секторе Газа "с воздуха, суши и моря"

Она еще не широкомасштабная, отметил Александр Бен Цви

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Израиль проводит в секторе Газа операцию "с воздуха, моря и суши", она еще не широкомасштабная. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция - да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но, опять же, по заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция", - сказал дипломат.

Как ранее заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, Израиль "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.