Посол Израиля в РФ заявил, что страна не будет выходить из ООН

Сотрудничество с международной организацией может быть пересмотрено, уточнил Александр Бен Цви

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Израиль не собирается выходить из ООН, но сотрудничество с международной организацией может быть пересмотрено. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

Комментируя заявление постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана о том, что международная организация "лишилась легитимности" после принятия резолюции о прекращении огня, посол указал, что Израилю предстоит переосмыслить формат сотрудничества с ООН. Дипломат не исключил и пересмотра форм взаимодействия.

"Не исключено, конечно, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что если организация все время работает против тебя, надо думать, как участвовать дальше. Но будем ли мы выходить из ООН - я не думаю. Если вы стремитесь сказать что-то такое, то нет. Мы пока не собираемся выходить из ООН. Но сотрудничество в различных аспектах, да, может быть пересмотрено".

Посол подчеркнул, что у израильской стороны "всегда были какие-то вопросы, связанные с ООН". "Это не первый раз, когда ООН принимает очень односторонние решения, абсолютно не упоминая все, что было до того, как начались военные действия. Даже забыли упомянуть [в резолюции] слово такое, как ХАМАС, про убийства 1 400 человек и так далее. То есть очень одностороннее решение, - добавил глава диппредставительства Израиля. - Мы должны сейчас проверить сами у себя, какого типа сотрудничество у нас будет с ООН. Это мы еще должны решить".

О резолюции

Ранее ГА ООН приняла разработанную группой арабских государств и представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.