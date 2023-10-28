28 октября, 11:32
Палестино-израильский конфликт

CNN: Израиль продолжает активно обстреливать сектор Газа

Кадры операции Израиля в секторе Газа "с воздуха, суши и моря"
© ТАСС/ Reuters

По информации телеканала, обстрелы ведутся активно, а новые взрывы слышны каждую минуту

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает активно наносить тяжелые артиллерийские удары по северной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По его информации, обстрелы ведутся активно, а новые взрывы слышны каждую минуту. Журналисты CNN на израильском пункте вблизи периметра сектора Газа наблюдают и слышат интенсивные и непрерывные взрывы и удары авиации.

Как утверждает телеканал, солдаты ЦАХАЛ рассказали, что минувшая ночь была самой интенсивной ночью обстрелов. Однако они отметили, что утренние обстрелы были гораздо менее интенсивными, чем вечерние. Солдаты также заявили, что, хотя за последние три недели было много предупреждений о возможном огне со стороны сектора Газа, в пятницу было всего лишь несколько обстрелов, а в субботу - ни одного, сообщает CNN. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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