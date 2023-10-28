Посол Израиля в РФ заявил о наличии у ХАМАС миллионов литров горючего

Часть они держат в резервуарах возле границы с Рафахом, а вторую под землей в туннелях, рассказал Александр Бен Цви

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ХАМАС имеет миллионы литров горючего в Газе - как в резервуарах у границы, так и под землей. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Насчет электричества - мы поставляли 50% электричества в сектор Газа. У них есть достаточно своих возможностей. Например, все говорят, что в Газе нет горючего. Это вранье. Миллионы литров горючего есть в Газе у ХАМАС. Часть они держат в резервуарах возле границы с Рафахом, есть фотосъемки очень красивые. А вторая часть держится под землей в туннелях. И пользуются этим террористы ХАМАС для того, чтобы освещать свои подземные фортификации, вместо того, чтобы давать это в госпиталь, опреснять воду и так далее", - сказал он.

"Я хочу напомнить, что там идет война. Мы об этом не забываем. Может, нам нужно еще поставлять туда оружие? Действительно, эти вопросы, извините, смешные. Ведется война. Мы еще должны что-то делать, чтобы помогать нашему противнику? В этом нет никакой логики. <...> Те, кто создает такую гуманитарную ситуацию - это ХАМАС, а не мы", - добавил посол, отвечая на вопрос о поставках гуманитарных грузов в Газу.