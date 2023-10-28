28 октября, 11:27,
обновлено 28 октября, 11:49
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в РФ заявил о продолжении поставок воды на юг сектора Газа

Александр Бен Цви отметил, что "Израиль поставляет сектору Газа 10% воды, 90% - это их собственные средства"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Израиль продолжает поставлять воду на юг сектора Газа, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

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"На юг сектора Газа мы подаем воду по-прежнему", - сказал он.

"Насчет нехватки воды - это просто неправда, - отметил посол. - Я хочу один раз объяснить ситуацию. Израиль поставляет сектору Газа 10% воды, 90% - это их собственные средства. Так что мы к этому не имеем прямое отношение". 

Теги:
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