Токаев поручил МЧС работать "день и ночь" для спасения горняков шахты в Караганде

ЧП на шахте в Казахстане

Президент Казахстана также дал поручение правительству и акимату оказать всестороннюю необходимую помощь

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики "бороться до самого конца, день и ночь" для спасения оставшихся горняков на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"Поручаю правительству и акимату (администрации Карагандинской области - прим. ТАСС) оказать всестороннюю необходимую помощь, министерству по чрезвычайным ситуациям совместно со всеми заинтересованными структурами принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты", - приводит слова Токаева его пресс-служба по итогам заседания оперативного штаба.

"Надо бороться до самого конца, день и ночь", - подчеркнул Токаев.